Достоинства: Дизайн, качество сборки и материалов, разрешение экрана, приподнимание клавиатуры, скорость работы, цена, *миниатюрная* зарядка

Недостатки: Разочаровал брак с завода, не до конца защелкнули корпус в районе клавиатуры и экрана. Не критично и не мешает. Сам боюсь надавить, могу сломать. Думаю вылечат в сервисе по гарантии. Экран имеет засветы в нижнем левом и правом углу, при использовании не видно вообще. Расстроил аккумулятор