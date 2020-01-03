ASUS VivoBook A512UA-BQ619Краткий обзор / архив
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Это товар устарел и был заменен на другой. Смотрите обновленный рейтинг.
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Характеристики ASUS VivoBook A512UA-BQ619
Данные Яндекс.Маркета
|Тип
|Тип
|ноутбук
|Операционная система
|Linux, Endless OS
|Процессор
|Процессор
|Intel Pentium, Intel Pentium 4417U 2300 МГц
|Ядро процессора
|Kaby Lake Refresh
|Количество ядер процессора
|2
|Объем кэша L2
|512 КБ
|Объем кэша L3
|2 МБ
|Память
|Память
|4 ГБ DDR4
|Изображение
|Экран
|15.6 дюймов, 1920x1080, широкоформатный
|Тип матрицы экрана
|IPS
|Подсветка экрана
|светодиодная
|Тип видеокарты
|встроенная
|Видеопроцессор
|Intel HD Graphics 610, Intel UHD Graphics 610
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|Тип видеопамяти
|SMA
|Устройства хранения данных
|Конфигурация накопителей
|HDD
|Общий объем накопителей
|500 ГБ
|Общий объем накопителей HDD
|500 ГБ
|Скорость вращения
|5400 об/мин
|Оптический привод
|нет
|Связь
|Беспроводная связь
|Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2
|Интерфейсы
|USB 2.0 Type A x 2, USB 3.0 Type A, USB 3.0 Type-С, выход HDMI, микрофон/наушники Combo
|Слоты
|Устройство для чтения флэш-карт
|есть
|Слоты расширения/карты памяти
|microSD, microSDHC, microSDXC
|Питание
|Емкость аккумулятора
|32 Вт⋅ч
|Количество ячеек аккумулятора
|2
|Тип аккумулятора
|Li-Ion
|Устройства ввода
|Устройства позиционирования
|Touchpad
|Звук
|Встроенные колонки
|есть
|Встроенный микрофон
|есть
|Дополнительно
|Веб-камера
|есть
|Размеры (ДхШхТ)
|357x230x19 мм
|Вес
|1.7 кг
Отзывы о ASUS VivoBook A512UA-BQ619
Данные Яндекс.Маркета
Достоинства: Дизайн, качество сборки и материалов, разрешение экрана, приподнимание клавиатуры, скорость работы, цена, *миниатюрная* зарядка
Недостатки: Разочаровал брак с завода, не до конца защелкнули корпус в районе клавиатуры и экрана. Не критично и не мешает. Сам боюсь надавить, могу сломать. Думаю вылечат в сервисе по гарантии. Экран имеет засветы в нижнем левом и правом углу, при использовании не видно вообще. Расстроил аккумулятор
Комментарий: Дизайн - как никак 2020 год. Стильный, модный, молодежный (спасибо NanoEdge: уменьшение рамок до минимума) Скорость - просто удивляет. С нуля ноут загружается за секунд 5, не дольше (спасибо ssd). Мощь - тянет без особых проблем кс го на чуть выше средних настройках (спасибо дискретной видеокарте nvidia) Экран - в целом IPS экран выдает хорошие углы обзора, я как простой обыватель оценил четкость и цветопередачу (спасибо Full HD качеству и посаженному зрению) Охлаждение - Во первых не слышно вентилятора, разве что при нагрузке, и то нужно прислушиваться. Во вторых благодаря шарниру ErgoLift при открывании крышки ноута, приподнимается клавиатура, соответственно продувается низ корпуса. Корпус - очень качественный пластик, не продавливается клавиатура, нет той хлипкости типа гнется экран и играет корпус. Клавиатура в целом оставила хорошие впечатления, читаемость и яркость 5 (спасибо за современные выходы usb, type-c и подсветку клавиатуры) Минусы конечно тоже есть, но для меня не критичны, так как цена-качество полностью соответствует. Звук - ожидал большего, тем более на офф сайте разрекламировали как басистый чистый звук. Ничего подобного. Плоский и тихий, для поседнева пойдет. Батарея - опять же инфа с сайта: 10 часов работы! Серьезно? 3 часа максимум Яркость экрана - дома яркость включена на максимум. Боюсь выходить на улицу В итоге за эти деньги я не нашел конкурентов. Ближайшие начинаются от 50. Очень доволен покупкой. Естественно с коробки он идет без винды. Установилось все быстро и просто. Можете задавать вопросы, постараюсь оперативно ответить, так как у самого было их не мало перед покупкой.
3 января 2020, Обнинск
Достоинства: IPS экран с тонкими рамками, хорошие углы обзора Наличие HDD и SSD Шустрый проц i5 8 поколения Дискретная видеокарта Подсветка клавиатуры (3 режима яркости) Легкий компактный и стильный Бесшумный настолько что я иногда переживать начинаю а все ли с ним в порядке Удобный тачпад и клавиатура
Недостатки: Маленький, НЕ съемный аккумулятор Очень не удобный цифровой блок на клавиатуре (по крайней мере для владельца ноутбука HP)
Комментарий: До него пользовался ноутбуком HP, Asus по своему хорош, остановил свой выбор на нем по нескольким причинам - качественная сборка и материалы очень радуют глаз, выглядит стильно Основными достоинствами считаю наличие двух устройств для хранения данных, система с SSD запускается просто моментально, компактность, а также практически незаметные рамки дисплея IPS! Покупкой доволен, в этой ценовой категории я считаю что это топовый вариант, модель не для супер тяжелых игр, что то легкое типа танков думаю потянет на приемлемых настройках качества графики. Зарядный блок немного больше чем адаптер для айпада, выглядит оч круто, так же в комплекте идет переходник USB на RJ-45 тоже классная штука на вид. Приобретен в новогодние праздники за 47 тыщщщщ руб.
14 января 2020, Москва
Достоинства: Из линейки бюджетных и одновременно красивых ноутбуков не так много выбора компаний производителей. Тонкие рамки привлекли моё внимание, а там уже оказалась низкая цена и хорошие комплектующие, подходящие для работы за ноутбуком. Раньше ноутбуками от ASUS не пользовался, но знал эту компания как хорошего производителя комплектующих для настольных ПК, поэтому не страшился брать именно от них. - Главное преимущество, конечно же, это тонкие рамки, которые придают «цену» для внешнего вида. - Удобная клавиатура, на которой набирать текст приятно и быстро. Привык к ней очень скоро. - Качество ноутбука хорошее, не выглядит как обычный пластик. Хороший внешний дизайн. Крышка ноутбука не пачкается.
Недостатки: Не найдены.
Комментарий: Очень приятно пользоваться ноутбуком и работать за ним. В топовые игры на нём не поиграть, но для этой цели не предназначался. При интенсивном использовании заряд держит около 4 часов. При сильных нагрузках не шумит и не гудит как паровоз (ПК). Если вы хотите заниматься простым редактированием фотографий в фотошопе, монтажом видео и просто работой для учёбы за красивым компьютером, то смело берите эту модель.
5 января 2020, Челябинск
Достоинства: Тонкий, компактный и крепко сбитый, не хрустит Экран wva (ips level) хорошие углы обзора, тонкие рамки, система ergolift, приятная клавиатура с подсветкой (есть кириллица) Производительность (встроенная и дискретная видеокарты), бесшумность, не греется (вменяемое охлаждение внутри) Компактное зарядное, как у телефона, с длинным проводом, переходник usb-rj45 Норм звук, легкий доступ для апгрейда... Поставляется без ОС. Не нужно переплачивать.
Недостатки: Яркость бы побольше, но скорее придирки Средняя автономность
Комментарий: Отзыв на модель a512fl-bq387: Core i5, ssd 128gb SanDisk, hdd 1000gb Toshiba, 8gb оперативка (возможность расширения заменой планки с 4 на 8 или 16), wi-fi уверенный, дискретная видюха mx250 (более производительная версия) Тянет большинство игр, в зависимости от настроек графики. Ставится только Windows 10. Модели x512, a512, f512 одна и таже модель для разных ритейлеров. Дрова на сайте искать для x512. Ноутбук рекомендую.
27 марта 2020
Достоинства: 1. Миниатюрное и легкое зарядное устройство. 2. Большой экран (15 дюймов) с идеальным расположением. 3. Наличие IPS-экрана: отличная цветопередача, широкие углы обзора. 4. Наличие SSD: быстро загружается система. 5. Компактный и тонкий. 6. Отличный пластик. Удобная клавиатура (цвет, буквы). 7. Не нагревается. Относительно не шумит.
Недостатки: 1. Продолжительность работы аккумулятора: при таких размерах можно было бы большую автономность (до 10 часов). 2. Отсутствие подсветки клавиатуры. 3. Отсутствие слота для SD-карт: только для microSD. 4. Отсутствие чехла. 5. Отсутствие переходника USB - RJ45. 6. Идеальная клавиатура все же в Swifte от Acer. 7. При эксплуатации в 1-2 года нынешний механизм раскрытия пожалуй, что может стереть два пластиковых выступа на корпусе, на которые опирается верхняя крышка ноутбука (можно было сделать и прорезиновую.
Комментарий: Выбирал между известными брендами. После того, как определился с производителем, выбирал между Vivobook с 15 дюймовым экраном и Zenbook с 14-ю дюймами (экран меньше, цена выше на 10 тыс. руб., кнопка включения-выключения рядом с кнопкой Delete (что является не хорошим моментом), но батарея в 2 раза дольше держит). В итоге выбрал Asus Vivobook. У Asus все-таки понятное разделение по моделям (в отличие от другого производителя, у которого все ноутбуки на одно лицо). Недостатки были известны перед покупкой. Asus - известный бренд, которому можно доверять. Достоинства при такой цене перевешивают все недостатки: - миниатюрное и легкое зарядное устройство; - большой IPS-экран (15 дюймов) с тоненькими рамками по бокам; - отличное исполнение: пластик, клавиатура. Довольны ли ноутбуком? Получили то, что хотели.
2 января 2020, Москва
Достоинства: Хорошая производительность, благодаря хорошему процессору Ryzen 3 3200, памяти (8 ГБ 2400 МГц), SSD 256 Гб. Windows 10 запускается практически моментально. Подойдёт для онлайн-игр, не тормозит при хороших разрешениях и грамотных настройках (не игровой же для максималки).
Недостатки: При нагрузке (требовательных играх) немного греется и шумит. Но это, считаю, нормально. Помогает подставка с дополнительным охлаждением. Нельзя установить Windows 7. На горячей линии это подтвердили, и все мои "танцы с бубном" тоже не принесли результат. 10-ка встала быстро и без проблем.
Комментарий: Брал дочери в подарок, ну и сам беру у неё поиграть в "Танки", когда хочется прилечь. Пока всё устраивает за эти деньги 27к по акции). Брал именно с быстрой памятью (он дороже на тысячу, чем с обычной)
13 марта 2020, Самара
Достоинства: 0. Оптимальное сочетание характеристик - наличие SSD, разгоняемого процессора, неплохая для встроенной видеокарта (да, она тут не дискретная), возможность физически расширить память. 1. Восхитительный дизайн, сборка, хорошие разъёмы и порты, компактная зарядка, приятная клавиатура 2. Шустрый, тихий 3. Потрясающий экран - почти безрамочный, обзор почти 180 градусов, не бликует, качество 4. Хорошее качество звука 5. Достаточно "лёгкая" предустановленная система, остаётся много места на SSD-диске 6. Красивая Endless OS, по дизайну, быстродействию и встроенным приложениям удобная
Недостатки: 1. Предустановленная система. Множество проблем с Endless OS, изначально планировала привыкнуть, но будем сносить, т.к.: беда с русификацией, множество ошибок, которые не убираются даже обновлениями, косяки с раскладкой и горячими клавишами, специфика линукса-не линукса, неудобная в пользовании. 2. В случае, если переставляете операционку - гарантия мгновенно слетает (о чём предупредили сотрудники магазина). Соответственно, нужно заморачиваться изначальным бекапом, что может оказаться непросто. 3. Очень, очень малое время автономной работы - в лучшем случае 3 часа. Постоянно нужно подключать зарядку. 4. Как писали в остальных отзывах: - разъём только MicroSD, - наличие места, но отсутствие коннектора для установки HDD (а китайский без гарантий, в новый ноут ставить страшно) - не самый громкий динамик, не самый яркий экран - маркий экран - настолько тонкий, что страшно сломать (но это уже субъективщина)
Комментарий: Купила по рекомендации. Пока первые дни разбираемся - поэтому отзыв нужно будет дополнять
16 января 2020, Москва
Достоинства: Выбор ноутбука именно этот марки был обусловлен надёжность производителя. Из плюсов отмечу: IPS дисплей с тонкими рамками, небольшой вес, автономность работы.
Недостатки: их нет
Комментарий: Из опыта эксплуатации отмечу достаточно удобную возможно добавить оперативную память, 9 болтов и дополнительные 8Гб установлены за 5 мин. соотношение цены качество меня устраивает, с 12 Гб оперативной памяти обошлось 29200₽.
3 января 2020, Санкт-Петербург
Достоинства: Брал за 34к. За эти деньги отличный вариант. Очень компактный. Тоненькие рамки экрана. Качественная матрица. 10ка встала за три минуты. Обновления за 30 минут.
Комментарий:
31 декабря 2019, Москва
Достоинства: Великолепное качество сборки. Очень приятно набирать текст: клавиатура не прогибается, не дребезжит и в целом оставляет ощущение премиального продукта. Для ПК данной ценовой категории - превосходный рабочий инструмент.
Недостатки: В целом все неплохо, но экран немного тускловат - не хватает яркости.
Комментарий:
5 апреля 2020, Парголово